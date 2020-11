REXEL met fin à sa notation court terme émise par Moody's

(AOF) - Rexel a annoncé avoir décidé de mettre fin à sa notation court terme "NP - Non Prime" émise par Moody's. Cette décision fait suite à la modification de la politique commerciale de Moody's et à l'absence d'utilisation des investisseurs de cette notation (le rating court terme est similaire pour l'ensemble des sociétés notées non-investment grade). Rexel conserve une notation court terme "B" par S&P, et 2 notations long terme: "BB" avec perspective stable par S&P et "Ba2" avec une perspective stable par Moody's.

AOF - EN SAVOIR PLUS