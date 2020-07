Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : marge d'EBITA ajusté en repli au 1er semestre Cercle Finance • 28/07/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Rexel annonce un résultat net récurrent en baisse de 50,7% à 82,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, et un EBITA ajusté en baisse de 36,6% à 199,3 millions, soit une marge diminuée de 136 points de base à 3,3% du chiffre d'affaires. Le distributeur de matériel électrique a vu ses ventes baisser de 11,1% à 6.045,6 millions d'euros. En données comparables et à nombre de jours constant, elles ont reculé de 10,6%, avec un effet défavorable de 0,5% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre. L'environnement actuel restant volatile et la visibilité sur le second semestre et 2021 restant faible, compte tenu notamment du risque croissant d'une seconde vague de pandémie dans plusieurs pays, Rexel conserve sa suspension d'objectifs financiers pour l'année.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris 0.00%