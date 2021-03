Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : les prévisions de CA et de résultats d'un analyste Cercle Finance • 29/03/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Concernant la feuille de route stratégique que Rexel a présentée en février 2021 (objectifs 2023), elle a été confirmée et décrite comme entièrement soutenue par le board souligne Oddo. ' Nous entrevoyons dès 2021 un potentiel conjoint de rebond du CA (objectif 5-7%) et des marges (objectif 5%). Nous tablons sur une croissance organique moyenne de 4.6% entre 2021-2023e et une marge passant de 4.2% en 2020 à 6.1% en 2023e ' indique Oddo. ' L'EBITA ajusté pourrait ainsi progresser de 63% en 3 ans '. ' Par rapport aux biens d'équipement en Europe, la décote est de près de 40% tandis qu'historiquement elle se situait entre 10- 20%. Par rapport aux distributeurs spécialisés comparables, la décote est de 30-40%, tandis qu'elle était d'environ 18% à long terme ' rajoute l'analyste. ' Avec une décote moyenne d'environ 25%, on aurait une valorisation proche de 20 E par action '. Oddo confirme son conseil de Surperformance avec un objectif de cours de 18 E.

