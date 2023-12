Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: le titre avance, Berenberg remonte son objectif information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - L'action Rexel signe lundi matin l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note favorable de Berenberg qui relève son objectif sur le distributeur de matériel électrique.



Dans une étude, l'intermédiaire financier revient sur le récent rebond du titre, qui a repris 40% depuis la fin septembre, un redressement qui montre selon lui que les investisseurs de long terme ont repris le dessus sur les vendeurs à découvert, dont la stratégie semblait pourtant s'être concrétisée au troisième trimestre.



L'analyste allemand se dit, de son côté, persuadé que l'amélioration des marges observée ces dernières années est davantage de nature 'structurelle' que 'cyclique', ce qui le conduit à attendre avec impatience les précisions qui seront fournies à l'occasion de la journée d'investisseurs de juin 2024.



Dans ce contexte, le broker rehausse ses estimations de résultats ainsi que son objectif de cours, qui passe de 27 à 33 euros, avec une recommandation maintenue à 'acheter'.



A 9h50, le titre progressait de 1,6% alors qu'au même moment, l'indice SBF 120 reculait de 0,4%.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +2.10%