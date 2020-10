Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel-Le CA en recul organique de 4,2% au T3, toujours pas de prévisions pour 2020 Reuters • 29/10/2020 à 07:35









29 octobre (Reuters) - * REXEL-LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T3 RECULE DE 7,7% À 3,15 MILLIARDS D'EUROS * REXEL-LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU T3 EST DE 4,2% EN DONNÉES ORGANIQUES * REXEL-LES VENTES DU T3 MONTRENT UNE "FORTE REPRISE" PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT - DG * REXEL-LA VISIBILITÉ EST ENCORE TROP LIMITÉE POUR COMMUNIQUER DES OBJECTIFS POUR 2020 MAIS LES OPPORTUNITÉS À MOYEN TERME DEMEURENT ATTRACTIVES (Bureau de Paris)

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -3.59%