Rexel : la cassure des 19E fatale, rendez-vous vers 16,2E ?

(CercleFinance.com) - Rexel valide la cassure des 19E et le titre -épargné depuis le début de la crise- a un peu craqué à la veille du weekend avec une rechute de -12% vers 16,6E, retraçant le fort support testé les 21/10, 26/11 puis 20/12/2021.

Il existe une dernière ligne de défense qui est 16,2E, le bref plancher du 21/11, puis du 4/5 et 21/6/2021





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -11.61%