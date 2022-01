Rexel: gagne 7% après la hausse de ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 13:23

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +7% après l'annonce ce matin sur ses prévisions. La croissance des ventes à jours constants est désormais attendue à 15.3%, contre une prévision précédente de 12-15%, soutenue par la reprise, notamment aux Etats-Unis et par la hausse de l'inflation.



' Nous anticipions une croissance de 14.8%, en ligne avec le consensus. La marge d'EBITA ajustée devrait s'établir à 6.2% pour 2021, contre un objectif de 5.7% précédemment ' indique Oddo.



' Le consensus s'établit à 5.9% de la marge pour cette année et il devrait donc revoir à la hausse ses BPA 2021 de l'ordre de 5%. Ces annonces impliquent une accélération sensible de l'activité au T4, nous avons calculé une croissance T4 du chiffre d'affaires à jours constants de plus de 10% vs T4 2019, qui se compare à +7% au T3 2021 vs T3 2020 ' rajoute le bureau d'analyses.



Pour l'année 2022, le groupe précise prévoir une marge d'EBIT ajusté supérieure à 6%, contre 5.8% en 2021 (retraité des effets non récurrents). L'analyste indique que le groupe atteindrait donc ainsi ses objectifs 2023 avec 1 an d'avance. ' Le consensus anticipe une marge d'EBIT ajusté de 5.85% pour 2022 '.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de 21 E.



' Le momentum en termes de croissance et d'amélioration de marge d'EBIT devrait rester positif dans les prochains trimestres. Le titre reste peu cher et se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022e de 7x, soit une décote de 40% par rapport aux biens d'équipements ' estime l'analyste.