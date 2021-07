Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : gagne +1%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 05/07/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1%. AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé d''alléger' à 'accumuler' sa recommandation sur Rexel avec un objectif de cours rehaussé de 17,5 à 20,1 euros, ce qui représente un potentiel haussier de presque 15%. Dans une note de recherche, le bureau d'étude parisien justifie son relèvement par les performances opérationnelles meilleures que prévu du distributeur de matériel électrique et par les tendances favorables de son marché, qui bénéficie de la reprise de l'activité mondiale. 'Nous nous attendons à ce que Rexel tire parti de la demande solide pour les équipements électriques, sur fond d'attrait pour les énergies vertes et les solutions de gestion pour l'efficacité énergétique', indique le cabinet indépendant. AlphaValue se dit notamment confiant dans la capacité du groupe à faire mieux que le marché, notamment en répercutant les augmentations de prix grâce à son expertise technique et à la valeur ajoutée de son offre.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.09%