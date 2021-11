Rexel finalise l'acquisition de Mayer

(AOF) - Rexel a finalisé l'acquisition de 100% de Mayer aux Etats-Unis. La transaction avait été annoncée début octobre, sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars. Basée à Birmingham en Alabama et fondée en 1930 et détenue par la famille Collat, la société Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Géorgie, et en Pennsylvanie. Elle compte 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur douze mois à fin août 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS