Rexel: évolution du Conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Marie-Christine Lombard a fait part au Conseil d'administration de Rexel de sa décision de démissionner de son mandat d'administratrice indépendante à effet du 13 décembre 2023.



La succession de Marie-Christine Lombard sera assurée par les recrutements en cours afin de compléter le Conseil d'administration.



Le Conseil d'administration, présidé par Agnès Touraine, comprend à ce jour 11 administrateurs dont 5 femmes.





