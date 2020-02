Rexel en tête du SBF 120 après ses résultats annuels

Une boutique Rexel, à paris. (Crédits photo : L. Grassin)

(AOF) - Rexel (+8,46% à 12,56 euros) a pris aisément la tête de l'indice SBF 120 dans le sillage de ses résultats 2019. Le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie a généré un résultat net en progression de 50,3% à 203,80 millions d'euros et un Ebita ajusté en hausse de 5,1% à 685,1 millions d'euros. Ce dernier a représenté 5% des revenus, en hausse de 18 points de base. Le chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d'euros, en hausse de 2,8%.

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont progressé de 1,4%, incluant un effet défavorable de 0,3% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.

Rexel proposera à ses actionnaires un dividende de 0,48 euro par action, en progression de 9%, comparé à l'an dernier, représentant 43% du résultat net récurrent du groupe. Cela est conforme à la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Dans un environnement de croissance faible des ventes et compte tenu d'un effet de base plus difficile au premier semestre, le groupe anticipe pour 2020, à périmètre et taux de change comparables une croissance de l'Ebita ajusté comprise entre 2% et 5%. Rexel prévoit également la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement.

