Rexel en perte nette au S1, dépréciation de goodwill de €486 mlns liée au COVID-19

28 juillet (Reuters) - Rexel SA RXL.PA a annoncé mardi à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre: * REXEL-VENTES À JOURS CONSTANTS EN BAISSE DE 17,7% AU T2, À 2,82 MILLIARDS D'EUROS * REXEL FAIT ÉTAT D'UNE AMÉLIORATION PROGRESSIVE DEPUIS AVRIL, AVEC UNE REPRISE GRADUELLE EN EUROPE ET DANS LE PACIFIQUE, TANDIS QUE L'AMÉRIQUE DU NORD ACCUSE UN RETARD * REXEL-VENTES EN BAISSE DE 5,6% EN DONNÉES COMPARABLES ET À NOMBRE DE JOURS CONSTANT DURANT LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE JUILLET * REXEL-PERTE NETTE DE 439,8 MILLIONS D'EUROS AU S1 SUITE A UNE DEPRECIATION DE GOODWILL RÉFLETANT PRINCIPALEMENT UNE BAISSE DE VOLUME LIÉE À LA CRISE DU CORONAVIRUS * REXEL-FAIBLE VISIBILITÉ SUR L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE AU S2 COMPTE TENU NOTAMMENT DU RISQUE CROISSANT D'UNE SECONDE VAGUE DE PANDÉMIE DE COVID-19 DANS PLUSIEURS PAYS * REXEL CONFIRME LA SUSPENSION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées REXEL Euronext Paris 0.00%