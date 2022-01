Rexel: en forte hausse après la révision des prévisions information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de +9% après l'annonce ce matin sur ses prévisions. La croissance des ventes à jours constants est désormais attendue à 15.3%, contre une prévision précédente de 12-15%, soutenue par la reprise, notamment aux Etats-Unis et par la hausse de l'inflation.



Le groupe ajoute démarrer l'année 2022 avec des carnets de commandes importants, portés notamment par des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement.



' Nous anticipions une croissance de 14.8%, en ligne avec le consensus. La marge d'EBITA ajustée devrait s'établir à 6.2% pour 2021, contre un objectif de 5.7% précédemment ' indique Oddo.



' Le consensus s'établit à 5.9% de la marge pour cette année et il devrait donc revoir à la hausse ses BPA 2021 de l'ordre de 5%. Ces annonces impliquent une accélération sensible de l'activité au T4, nous avons calculé une croissance T4 du chiffre d'affaires à jours constants de plus de 10% vs T4 2019, qui se compare à +7% au T3 2021 vs T3 2020 ' rajoute le bureau d'analyses.



Pour l'année 2022, le groupe précise prévoir une marge d'EBIT ajusté supérieure à 6%, contre 5.8% en 2021 (retraité des effets non récurrents). L'analyste indique que le groupe atteindrait donc ainsi ses objectifs 2023 avec 1 an d'avance. ' Le consensus anticipe une marge d'EBIT ajusté de 5.85% pour 2022 '.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de 21 E.



' Le momentum en termes de croissance et d'amélioration de marge d'EBIT devrait rester positif dans les prochains trimestres. Le titre reste peu cher et se traite sur un multiple VE/EBITDA 2022e de 7x, soit une décote de 40% par rapport aux biens d'équipements ' estime l'analyste.



AlphaValue a annoncé dans sa dernière étude avoir relevé d''alléger' à 'accumuler' sa recommandation sur Rexel avec un objectif de cours rehaussé de 17,5 à 20,1 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'étude parisien justifie son relèvement par les performances opérationnelles meilleures que prévu du distributeur de matériel électrique et par les tendances favorables de son marché, qui bénéficie de la reprise de l'activité mondiale.



'Nous nous attendons à ce que Rexel tire parti de la demande solide pour les équipements électriques, sur fond d'attrait pour les énergies vertes et les solutions de gestion pour l'efficacité énergétique', indique le cabinet indépendant.



AlphaValue se dit notamment confiant dans la capacité du groupe à faire mieux que le marché, notamment en répercutant les augmentations de prix grâce à son expertise technique et à la valeur ajoutée de son offre.