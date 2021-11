Rexel : émission d’obligations senior liées au développement durable

(AOF) - Rexel a annoncé son intention de procéder à l’émission d’obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028, pour un montant de 600 millions d’euros. Les obligations, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

