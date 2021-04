Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : émission d'obligations liées au développement durable Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rexel annonce son intention d'émettre des obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour 300 millions d'euros, obligations qui pourront faire l'objet d'un remboursement à compter de juin 2024. Le produit de l'émission des obligations, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125%. Rexel a en outre publié son premier 'Sustainability-Linked Bond Framework', dans le cadre duquel il a pris des engagements de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dont le non-respect pourrait entrainer une hausse du taux d'intérêt des obligations.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -0.31%