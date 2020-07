REXEL : Ebita ajusté en baisse de 36,6% au premier semestre

(AOF) - Rexel a fait état, au premier semestre 2020, d'un Ebita ajusté en baisse de 36,6% à 199,3 millions d'euros. La perte nette ressort à 439,8 millions suite à une dépreciation de goodwill de 486 millions, réflétant principalement une baisse de volume liée à la crise du Covid-19. Les ventes à jours constants sont, pour leur part, en baisse de 10,4% en données comparables et à nombre de jours courant à 6,045 milliards d'euros.

Au deuxième trimestre, les ventes du spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électriqueont baissé de 17,7% en données comparables et à nombre de jours constant à 2,820 milliards.

Le free cash-flow avant intérêts et impôts est de 176,8 millions au premier semestre.

" Rexel a été en mesure de le faire en capitalisant sur tous les investissements réalisés au sein de son réseau et dans sa transformation digitale au cours des trois dernières années. Nous affichons un solide free cash flow, ainsi que des ventes et une profitabilité résilientes " a déclaré Patrick Berard, son directeur général.

La société a précisé que, dans cet environnement, elle gérera désormais son activité à partir d'indicateurs internes de performance et d'objectifs sur un horizon de 6 mois, '' tout en réaccélérant sa transformation digitale à moyen terme et en tirant profit de ses outils digitaux pour renforcer son approche multicanale et son service client ''.

