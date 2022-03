Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: dividende mis en paiement en juin prochain information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé vendredi soir que son dividende d'un montant de 0,75 euro par action au titre de 2021, qui sera soumis à l'AG des actionnaires du 21 avril, sera mis en paiement le 7 juin, la date de détachement étant fixée au 3 juin.



Pour rappel, ce dividende représente un taux de distribution de 40% du résultat net récurrent du distributeur de matériel électrique réalisé l'année passée, en ligne avec sa politique de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.





