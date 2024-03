Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: dividende et nominations au conseil information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Rexel annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'AG du 30 avril, la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action. La date de détachement est fixée au 15 mai et le dividende sera mis en paiement le 17 mai.



Le conseil a aussi décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, de proposer la nomination d'Eric Labaye et de Catherine Vandenborre en qualité de nouveaux membres indépendants du conseil pour quatre ans.



Sera aussi proposé le renouvellement du mandat d'administrateur de Brigitte Cantaloube. Par ailleurs, François Henrot a informé le conseil de sa démission de son mandat d'administrateur avec une prise d'effet à l'issue de l'AG du 30 avril.





