Rexel : distingué dans le 'Global 100' de Corporate Knights

(CercleFinance.com) - Rexel annonce son meilleur score dans le nouveau classement 'Global 100' de Corporate Knights, média et centre de recherche spécialisé en RSE, se positionnant en première place mondiale de son secteur et se hissant à la 11ème place tous secteurs confondus. 'Ce classement illustre la pertinence des engagements de long terme de Rexel ainsi que la progression constante de sa politique en matière de RSE, au service d'une ambition environnementale forte', commente le distributeur de matériel électrique. Pour concevoir son classement 'Global 100' 2021, Corporate Knights a évalué 8080 entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars. L'évaluation repose sur 24 indicateurs environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -2.99%