Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Rexel annonce la nomination d'Isabelle Hoepfner-Léger comme secrétaire générale et secrétaire du conseil d'administration et celle de Constance Grisoni comme directrice de la stratégie. Elles rejoignent à cette occasion le comité exécutif du groupe. Isabelle Hoepfner-Léger prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Sébastien Thierry. Elle a acquis une longue expérience des questions de droit des affaires et de compliance, au sein des groupes Saint-Gobain et L'Oréal. Directrice de la stratégie de Rexel depuis le 25 octobre, Constance Grisoni a rejoint le distributeur de matériel électrique en mars 2020. Elle était jusqu'à présent chargée du développement et du déploiement de solutions d'intelligence artificielle.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.45%