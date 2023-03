Rexel: des analystes remontent leurs cibles information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé hier avoir relevé son objectif de cours sur Rexel de 25 à 27 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre du distributeur de matériel électrique.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne qu'avec un PER de 9x pour un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 10%, l'action se traite à des plus bas historiques en dépit d'un cours de Bourse qui a plus que doublé en trois ans.



Berenberg fait pourtant remarquer que les fabricants des produits que Rexel commercialise - à savoir Schneider, Legrand ou Rockwell - évoluent tous à des niveaux proches, voire au-dessus de leurs plus hauts historiques, un phénomène qu'il juge d'ailleurs parfaitement justifié.



L'analyste en déduit qu'un effet rattrapage est susceptible de s'amorcer au niveau des multiples de valorisation de Rexel, un élément qui pourrait être à l'origine selon lui d'un mouvement de revalorisation du titre.



Oddo rappelle que le chiffre d'affaires 2022 s'est établit à 18 702 ME et a progressé de 14.1% en données comparables et à nombre de jours constant (consensus +12.8%), soutenu notamment par une très forte activité en Amérique du Nord (+16.3%) mais aussi en Europe (+13.9%).



' Les tendances restent globalement solides dans les pays matures, à l'exception du résidentiel qui marque un recul (plus marqué aux US). Le CEO souligne tout particulièrement une forte dynamique sur le segment industriel aux Etats-Unis et dans l'électrification en Europe (18% du CA Europe au T4 ' indique Oddo.



L'analyste estime que la guidance 2023 (2-4% de croissance lfl du CA, marge d'EBITA ajusté de 6.3-6.7%) embarque une certaine prudence, liée à l'inflation des SG&A (notamment 4-5% de hausse des salaires).



' Nous relevons de 6% nos estimations de BPA 2023 Nous anticipons désormais pour 2023 une croissance organique du CA de 4.5% (vs 1.1% précédemment) et une marge d'EBITA ajusté de 6.5% (vs 6.3%). Nous relevons ainsi nos estimations de BPA de 5% en moyenne sur 2023 et 2024 '.

Oddo indique que le groupe lui semble sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs 2022-25 (4-7% de croissance organique p.a. en moyenne, 6.5-7% de marge d'EBITA ajusté en 2025, le CEO ayant indiqué viser plutôt le haut de fourchette).



Le bureau d'analyses confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours relevé à 28 E (contre 23 E).



' Rexel est, selon nous, l'un des groupes les mieux positionnés pour bénéficier de la thématique de l'électrification et se traite avec une décote de près de 20% sur ses multiples historiques '.