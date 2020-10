Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : décrochage surprise à 17h35, sous les 10E Cercle Finance • 19/10/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Rexel subit un décrochage surprise et ultra-brutal (-10% de 10,73E vers 9,65E) à 17h35. Le titre perd ainsi -13,5% en une semaine et pulvérise le support majeur des 10E des 31 juillet et 25 septembre, avec comme prochain support le plancher des 8,91E du 11 juin.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -9.69%