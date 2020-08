Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 10/08/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Rexel avance de plus de 1% sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'neutre', attendant 'un point d'entrée plus attractif' sur le titre du distributeur de matériel électrique, mais avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 11,5 euros. S'il réduit de 3,5% ses estimations de BPA sur la période 2020-22 après les résultats de premier semestre, le broker voit 'des preuves de résilience de Rexel à travers la crise' et s'attend à ce qu'il 'en émerge plus fort'.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.65%