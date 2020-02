Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : cooptation au Conseil d'administration Cercle Finance • 12/02/2020 à 18:36









(CercleFinance.com) - Rexel annonce ce soir que son Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de coopter Brigitte Cantaloube en tant que membre indépendant. Brigitte Cantaloube doit remplacer Thomas Farrell, qui a démissionné de son poste d'administrateur de Rexel en juillet 2019. 'Cette cooptation sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 23 avril 2020 à Paris', précise Rexel.

