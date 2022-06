Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: chute de -6% vers 15,7E information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Rexel chute de -6% vers 15,7E (ex-zénith de mi-décembre 2017 à début janvier 2018) et enfonce brutalement le support majeur des 16,2E des 30/11/2021 et 8/3/2022.

Le titre risque à présent de rechuter en direction des 13E, l'ex-zénith des 20/21 février 2020.





