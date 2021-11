Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : cassure des 16,3/16,40E, vers un test des 14,3E information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Rexel semble valider la cassure des 16,3/16,40E, le titre s'achemine vers la sortie 'par le bas' d'un long corridor 16,4/18,4E au sein duquel le titre a déjà oscillé à 6 reprises depuis la mi-mars. Le signal baissier demande à être confirmé en clôture... mais avec un 'gap' de rupture sous 16,4E et une incursion vers 15,9E, il faut se préparer à un test des 14,3E, et peut-être même le comblement du 'gap' des 13,71E du 10 février.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -2.00%