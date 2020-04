Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : bondit de +10% vers 7,8E Cercle Finance • 23/04/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Rexel bondit de +10% vers 7,8E, dans le silage d'une étude favorable à Schneider et au matériel électrique: le titre pourrait retracer dans la foulée l'ex-double-top des 8,2/8,35E des 26/27 mars puis du 9 avril. L'étape suivant serait le comblement des 'gap' restés béants à 8,88E le 6 mars puis 10,33E le 5 mars.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +11.55%