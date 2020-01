Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : BlackRock passe sous les 5% Cercle Finance • 24/01/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 4,91% du capital et des droits de vote, après diminution des actions détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +3.50%