Rexel: baisse de plus de 4% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Rexel affiche des ventes de 4,71 milliards d'euros pour les trois premiers mois de 2024, en baisse de 4,6% à jours constants, 'en ligne avec les attentes, en raison d'un effet de base élevé lié aux produits d'électrification, notamment l'activité photovoltaïque en Europe'.



Le distributeur de matériel électrique pointe une résilience de son marché non-résidentiel et de l'activité d'automatismes industriels, notamment en Amérique du Nord, et de nouveaux gains de parts de marché dans ses pays clés (dont la France, l'Allemagne et la Suisse).



Rexel confirme tabler pour 2024, notamment sur une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive avec un effet de base élevé au premier semestre, ainsi que sur une marge d'EBITA ajusté entre 6,3 et 6,6%.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -3.74%