Rexel : baisse de 7,7% des ventes au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Rexel annonce des ventes de 3.157,8 millions d'euros pour le troisième trimestre, en baisse de 7,7% en données publiées et de 4,2% en données comparables et à nombre de jours constant, taux en forte progression par rapport à -17,7% au deuxième trimestre. Le distributeur de matériel électrique revendique ainsi une 'amélioration graduelle, avec une reprise progressive en Europe et en Asie-Pacifique, tandis que l'Amérique du Nord accuse un retard avec des tendances divergentes entre les régions/marchés'. 'Le contexte volatile actuel ne nous permet pas de communiquer sur des objectifs pour l'année 2020', affirme Rexel, qui continuera à se concentrer sur son service client, sa transformation digitale, la gestion de la profitabilité et de la génération de trésorerie.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -2.13%