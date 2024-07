Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: baisse d'un quart du RNR semestriel information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rexel publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net récurrent (RNR) en retrait de 25,1% à 340,8 millions d'euros et une marge d'EBITA ajusté en baisse d'environ 1,3 point à 6%, pour des ventes en repli de 1,4% à 9,63 milliards d'euros.



A nombre de jours constant, les ventes du distributeur de matériel électrique se sont tassées de 3,5%, avec néanmoins une amélioration en cours de période (à -2,4% sur le deuxième trimestre), aidée par un effet de base plus favorable des produits d'électrification.



Face à 'des incertitudes politiques et un marché plus concurrentiel', Rexel confirme ses objectifs annuels, mais avec une croissance des ventes à jours constants et la marge d'EBITA ajusté attendues dans la partie basse de la fourchette initiale.





Valeurs associées REXEL 23,76 EUR Euronext Paris -5,71%