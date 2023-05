Rexel: acquisition de Wasco aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 09:02

(CercleFinance.com) - Rexel annonce l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas, acquisition qui doublera la taille du groupe français aux Pays-Bas et fera de ces derniers le quatrième pays de Rexel.



Wasco opère 35 agences et deux centres de distribution aux Pays-Bas, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital.



Avec une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros, le multiple implicite s'élève à 9,2 fois l'EBITDA (moins de sept fois après la pleine réalisation des synergies attendues). L'opération devrait être relutive dès la première année sur la marge d'EBITA ajusté et le BPA.



Soumise aux conditions habituelles, notamment l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise de Wasco et l'approbation de la Commission européenne, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2023.