Rexel : acquisition d'une activité au Canada

(CercleFinance.com) - Rexel annonce l'acquisition de la branche d'activité canadienne de Wesco spécialisée dans la distribution auprès de fournisseurs d'électricité, acquisition qui 'offrira à Rexel de meilleures opportunités de développement dans un secteur d'activité attractif et résilient'. 'Elle permet aussi à Rexel de compléter sa gamme de produits pour sa clientèle existante d'entrepreneurs et d'étendre davantage son empreinte dans le pays', ajoute le distributeur français de matériel électrique. Wesco Canada Utility opère à travers quatre agences au Canada, avec environ 60 employés, pour des ventes s'élevant à plus de 70 millions de dollars. Sa gamme de produits est utilisée principalement pour les activités de maintenance et d'amélioration.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +3.75%