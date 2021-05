Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : abondement des obligations 2028 Cercle Finance • 07/05/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Fort du succès de sa première émission d'obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai, Rexel annonce son intention de procéder à un abondement de ses obligations 2028 pour un montant de 100 millions d'euros. Les obligations complémentaires, offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis, seront émises selon les mêmes termes que les obligations 2028 et seront entièrement fongibles avec ces dernières à l'expiration d'une période de 40 jours. Le produit de cette émission, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125%.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.26%