Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : +5%, refranchit les 21E, vise les 22E information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 16:58









(CercleFinance.com) - Rexel bondit de +5% et refranchit les 21E : le franchissement 'en force' des 20E libère un potentiel de gain immédiat de +10% qui valide un objectif de 22E (zénith de la fin mars).





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +5.38%