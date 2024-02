Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel :-4% vers 24,3E, surveiller 23,5E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Rexel échoue pour la 3ème fois sous 25,50/25,6E (après les 15/12/2023 et 31/01/2024) et rechute de -4% vers 24,3E : le titre doit maintenant préserver le support des 23,5E de la mi-janvier, au risque de rechuter vers 21,5E... puis 20,8E





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -3.16%