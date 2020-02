Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : +12% à 12,94E, pulvérise la résistance des 12,15E Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Dopé par ses trimestriels, Rexel explose de +12% à 12,94E et pulvérise la résistance des 12,15E des 13 décembre puis du 8 au 10 janvier. APrès un pullback vers 10,8E, la règle du balancier induit un potentiel vers 13,5E

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +9.84%