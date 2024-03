Reworld Media : Une année de transition

Publication des résultats 2023

Au terme d’un exercice marqué par l’intégration des actifs d’Unify, Reworld Media publie des résultats annuels mitigés. Bien qu’en février 2024 la société avait publié un CA 2023 record de 549,3 M€, en croissance de +8,5% (-1,0% en termes organiques), la rentabilité du groupe recule. L’EBE ajusté (hors charges sociales sur AGA) cède -12,1% à 59,3 M€ (vs 61,2 M€ prévisions EuroLand) et le RNpg ressort en dessous de nos attentes et de celles du consensus à 24,2 M€ (-43,7% vs 2022). En plus des coûts importants liés à la consolidation des actifs d’Unify, Reworld Media a également fait face à des coûts industriels élevés tout au long de l’exercice 2023.

Perspectives

Après un exercice 2023 marqué par les efforts d’intégration d’Unify, Reworld devrait se recentrer sur sa croissance organique en actionnant les différents leviers digitaux à sa disposition dans le BtoB. Le ralentissement de l’inflation sur les coûts industriels devrait également permettre d’alléger les pressions sur le segment BtoC. Toutefois la faible consommation des ménages et les incertitudes liées aux budgets marketing des annonceurs devraient persister en 2024. En 2024, la société voit une croissance soutenue sur ses activités liées à la performance, à l’image de l’influence, du Content to commerce ou encore de l’affiliation. Leur part plus importante dans le mix produit de l’offre BtoB devrait avoir un effet légèrement dilutif sur les marges d’EBE de la société. En effet, au sein de ces activités, Reworld agit en tant qu’intermédiaire et réalise donc des marges moins élevées. Dans ce contexte, nous maintenons notre estimation de CA 2024 à 564,7 M€ (soit une croissance de +2,8%) mais rabaissons notre objectif d’EBE (hors AGA) à 62,1 M€ (contre 67,7 M€ précédemment) impliquant une marge d’EBE de 11,0%.

Recommandations

Sur la base des éléments ci-dessus, nous maintenons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 7,0€ (contre 8,0€ précédemment).