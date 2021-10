Reworld Media signe une offre pour racheter meltygroup

(AOF) - Reworld Media a annoncé la signature d’une offre d’achat portant sur l’acquisition de meltygroup auprès des actionnaires (parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital) et entre en négociation exclusive. Meltygroup est notamment l’éditeur de melty, site d’actualité et de divertissement emblématique auprès du jeune public depuis plus de 10 ans.

Centré sur l'actualité et les nouvelles tendances (cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique…), meltygroup fédère une audience cumulée de 10 millions de visiteurs uniques par mois, dont 6 millions sur son site éponyme.

Une telle opération permettrait à Reworld Media de renforcer son audience sur la cible " Jeunes ", jusque-là représentée de façon limitée dans son réseau ; de bénéficier des solides positions de meltygroup sur les réseaux sociaux et les grandes plateformes et de développer son offre avec " des contenus de qualité, multi-formats et à succès ". Cela permettrait la création d'une thématique nouvelle dans le " gaming ", un univers en forte croissance.

Dans l'hypothèse où les associés de meltygroup exerceraient la promesse, l'opération pourrait être réalisée dans le courant du mois d'octobre.

