Reworld Media: sanctionné pour sa faible croissance

(CercleFinance.com) - Reworld Media a annoncé hier soir une croissance symbolique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la forte progression de son pôle 'BtoB' ayant été compensée par le repli du 'BtoC'.



Le premier éditeur de presse magazine en France a fait état d'un chiffre d'affaires de 129,2 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, en hausse de 0,5% par rapport au premier trimestre 2023.



Le pôle d'information professionnelle 'BtoB' a généré un chiffre d'affaires 74,3 millions d'euros, en augmentation de 8,4%, sous l'impulsion des activités digitales (84% de l'activité de la division).



Le groupe de médias explique avoir bénéficié du au succès des offres à la performance et sur les réseaux sociaux, en France comme à l'international.



En revanche, le pôle grand public 'BtoC' a vu son chiffre d'affaires se replier de 8,5% sur un an, à 54,9 millions d'euros, sur fond de diminution de ses ventes de magazines (-9,5%).



Dans un communiqué, Reworld explique toutefois que ce repli n'est pas non représentatif des tendances de ventes, puisqu'il résulte d'un effet de base défavorable lié à un calendrier des parutions différent.



A la Bourse de Paris, cette 'dichotomie' entre les segments BtoC et BtoB était mal accueillie par le marché puisque le titre perdait plus de 4% vers 10h15 dans un marché en hausse de 0,2%.



Evoquant un démarrage d'exercice 'en douceur', les analystes d'Euroland maintiennent leur prévision d'un chiffre d'affaires annuel de 564,7 millions d'euros, impliquant une croissance de 2,8% sur l'exercice, mais revoient à la baisse leur prévision d'excédent brut d'exploitation( EBE) hors AGA à 61,4 millions d'euros contre 62,1 précédemment.





Valeurs associées REWORLD MEDIA 2.93 EUR Euronext Paris -3.15%