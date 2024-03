Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reworld Media: résultat net pdg en recul de 43% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Reworld Media publie un CA de 549 ME au titre de 2023, en hausse de 8,6% par rapport à 2022.



En 2023, le groupe a accéléré le développement de ses activités à l'international. Sur l'exercice, 31% du chiffre d'affaires consolidé est réalisé à l'international, en croissance de +36% par rapport à 2022.



L'EBITDA a reculé de 12,1% entre 2022 et 2023 pour s'établit à 59,3 ME, avec une marge EBITDA passée de 13,3% en 2022 à 10,8% en 2023.



L'EBIT affiche quant à lui un repli de 10%, à 58,1 ME.



Le résultat net part du groupe s'élève à 24,2 ME, en recul de -43,7%.



En 2024, Reworld Media maintient son orientation stratégique visant à développer le groupe, croître à l'international et à renforcer son engagement RSE, tout en poursuivant une gestion rigoureuse de ses activités.



Après s'être inscrit avec succès depuis 12 ans dans une stratégie de consolidation du marché en Europe, le groupe reste ouvert aux opportunités de croissance externe.





