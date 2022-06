Reworld Media rachète les activités Publishers de Unify à TF1

(AOF) - Reworld Media a signé un accord avec le Groupe TF1 en vue de l'acquisition des actifs média et des activités digitales du pôle Publishers de Unify déployés en France et en Angleterre. L'accord porte sur douze marques digitales dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France - aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test. Cette opération ne serait pas dilutive pour les actionnaires de Reworld Media.

Le projet d'acquisition concerne également les activités de production audiovisuelle regroupées sous la marque Garage et les activités sociales et influence de Studio Fy ainsi que la régie publicitaire Unify Advertising. Enfin, Reworld Media poursuivrait son développement international en faisant l'acquisition de deux médias digitaux opérés aux UK : Netmums et Sofeminine.

L'ensemble des activités précitées génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros.

Reworld Media souligne que ces actifs présentent de fortes complémentarités avec ses pôles d'activité BtoC et BtoB ; ils affichent notamment une audience de 25 millions de visiteurs uniques mensuels.

L'opération porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie.

Reworld Media deviendrait un acteur majeur dans les univers thématiques " Food ", " Féminin ", " Santé " et " High-tech", en plus des univers " Maison ", " Infotainment " et " Automobile " dans lesquels le groupe est déjà fortement positionné.

De surcroit, Reworld Media s'inscrirait parmi les premiers acteurs référents sur la cible " Jeunes " et les réseaux associés (Tik Tok, Instagram, Snapchat, Twitch).

La réalisation définitive de la transaction reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.