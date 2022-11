Reworld Media : protocole signé avec Mondadori en vue de l'acquisition des marques Grazia et Icon

Analyse sectorielle Communication et Médias

Également intégrée à cette offre, la marque Icon est une référence mode et lifestyle dans l'univers masculin.

(AOF) - Reworld Media, après avoir annoncé le 20 octobre la signature d'une offre d'achat pour l'acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde , annonce la signature avec le Groupe Mondadori d'un protocole d'acquisition sous condition suspensive. Le prix d'acquisition de cette société serait de l'ordre de 6,5 millions d'euros, dont 1 million d'euros de trésorerie disponible, et d'un complément de prix éventuel de 2 millions d'euros, fonction des performances 2023. Le périmètre de reprise a généré en 2021 un chiffre d'affaire de l'ordre de 18 millions d'euros.

