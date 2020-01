Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reworld Media : nouvelle directrice exécutive commerciale Cercle Finance • 07/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Reworld Media -groupe détenant entre autres Grazia, Maison & Travaux, Auto Plus, Top Santé ou Science & Vie- annonce l'arrivée le 8 janvier d'Elodie Bretaudeau-Fonteilles en qualité de directrice exécutive commerciale du groupe. Elle était de 2016 à 2019 directrice exécutive de GMC Media, la régie du Groupe Marie Claire, après avoir exercé pendant plus de huit ans différentes fonctions chez Lagardère Publicité, dont celle de directrice commerciale des marques Elle et Elle à Table.

Valeurs associées REWORLD MEDIA Euronext Paris -3.36%