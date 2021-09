Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reworld Media : lancement d'une chaîne dédiée au tourisme information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 11:41









(CercleFinance.com) - Reworld Media a annoncé vendredi le lancement de Voyage en France Tv, une chaîne destinée à valoriser les pratiques de tourisme vertueuses sur le territoire français. Dans un communiqué, Reworld précise que le lancement de la chaîne doit préfigurer la création d'un pôle destiné aux voyages et aux découvertes au sein du groupe. A l'occasion de la parution de ses résultats semestriels, hier, le groupe de médias avait déclaré vouloir accélérer la création d'une nouvelle offre de produits et services. Pour mémoire, le groupe s'est récemment associé au chroniqueur foot Pierre Ménès pour créer une plateforme média digitale dédiée au traitement de l'actualité footballistique, le 'Pierrot Football Club'. La date de lancement de Voyage en France Tv, qui est appelée à être accessible gratuitement sur tous les écrans, devrait être communiquée dans les prochaines semaines.

Valeurs associées REWORLD MEDIA Euronext Paris +2.04%