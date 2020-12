Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reworld Media : Laetitia Quet, nouvelle DAF du groupe Cercle Finance • 15/12/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce la nomination de Laetitia Quet au poste de directrice administrative et financière. Agée de 34 ans, Laetitia Quet est diplômée d'unmaster en Finance et Stratégies de Sciences Po. Laetitia Quet exerce des fonctions financières dans le secteur des médias depuis plus de 10 ans et a notamment été Directrice administrative et financière d'Altice Media France (2016-2020), indique Reworld Media. La nouvelle recrue a démarré sa carrière en 2009 en tant que contrôleuse de gestion puis responsable du contrôle de gestion chezNextInteractive(groupe NextRadioTV). En 2012, elle devient contrôleuse des finances au sein deNextRadioTVoù elle a par la suite été nommée directrice financière adjointe, intervenant au côté de la direction générale dans les différents enjeux de valorisation et de croissance des actifs medias du groupe. Laetitia Quet prend le poste de directrice administrative et financièred'Altice Media Franceen 2016, dans la foulée du rachat de NextRadioTV par Altice Group.

