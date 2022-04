Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reworld Media: investissement dans Onbaz information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de son offre, BtoB Reworld Media annonce l'acquisition par Tradedoubler d'environ 30% du capital d'Onbaz, jeune entreprise technologique suédoise spécialisée en 'live shopping' (shopping vidéo en direct).



Fondée en 2020, Onbaz offre une solution 'dont le processus de mise en oeuvre est simple, dont les coûts sont attractifs et les performances remarquables', pour faciliter l'accès aux opérations de live shopping pour toutes les marques européennes.



Cette opération vient asseoir la collaboration entre Onbaz et Metapic, réseau d'influenceurs intégré au sein de Tradedoubler, qui déploie des opérations de marketing d'influence au niveau mondial et exclusivement à la performance.





