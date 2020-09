Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reworld Media : hausse du résultat net pdg semestriel Cercle Finance • 16/09/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe Reworld Media annonce ce mercredi soir un résultat net part du groupe de 0,6 million d'euros pour le premier semestre 2020, à comparer à 0,1 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, pour sa part, passe de 86,5 (mais 230,2 millions en proforma) à 200,7 millions d'euros. Quant à l'EBITDA, il s'affiche à 15,1 millions d'euros. 'Reworld Media se donne une nouvelle ambition, visant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe poursuit le déploiement de sa stratégie et est en veille sur des opportunités de croissance externe de cibles de taille conséquente, dans les secteurs des contenus, des parcs d'abonnés et des solutions technologiques', annonce le groupe.

Valeurs associées REWORLD MEDIA Euronext Paris +8.43%