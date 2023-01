Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Reworld Media: finalise l'acquisition de Grazia et Icon information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 18:35

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition des marques Grazia et Icon auprès du Groupe Mondadori.



'Nous allons désormais dupliquer en Europe et à l'échelle mondiale la stratégie de développement de marques média qui a fait le succès de notre groupe en France', explique Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media, qui pointe d'ailleurs le 'nouveau tournant à l'international' pris par la société.



'Nous sommes ravis d'accélérer dans notre croissance à l'international à travers la puissance et le potentiel des marques Grazia et Icon, et avec la contribution d'un réseau de partenaires de qualité. Nous allons mettre à leur profit notre expertise du digital et nos technologies, tandis que l'étendue de leur réseau pourra contribuer à l'internationalisation de certaines de nos marques média', conclut-il.