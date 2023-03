Reworld Media dépasse le seuil des 500 millions d'euros de revenus annuels

Analyse sectorielle Communication et Médias

Il génère sur l'exercice un flux de trésorerie d'exploitation de 55,1 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 24,6 millions d'euros légèrement inférieurs à l'exercice précédent sous l'effet combiné de l'évolution du mix d'activité du groupe et des enjeux d'approvisionnement en papier dans un contexte inflationniste.

Reworld Media affiche une situation financière solide au 31 décembre 2022 avec des fonds propres en hausse à 190,6 millions d'euros et une trésorerie active de 118,3 millions d'euros.

